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Мы выведем Грузию на новую волну развития - премьер


22.02.2017   20:10
Мы достигнем поставленных целей и выведем Грузию на новую волну развития, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе выступления в гостинице «Тбилиси Румс», где «Фонд вызовы тысячелетия» провел презентацию активностей, осуществленных в 2016 году.

Георгий Квирикашвили уверен, что взаимное партнерство между Грузией и США в будущем еще более углубится.

«Уверен, при большой помощи американских партнеров и последовательными шагами мы сможем внести качественные изменения в жизнь нашей страны, в жизнь нашей молодежи. Мы достигнем поставленных целей и выведем Грузию на новую волну развития. Я уверен, отношения, партнерство Грузии и США еще более углубится в будущем и принесет много благ в жизни нашей страны», - сказал Георгий Квирикашвили.

На презентации также присутствовали посол США в Грузии Ян Келли, министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава, министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария, министр обороны Леван Изория и другие приглашенные гости.






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