Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гоциридзе: Я не надеюсь, что Грузия представит в Страсбург достойных кандидатов


22.02.2017   20:11
Я не надеюсь, что власть по-прежнему не будет действовать исходя из политических интересов, и захочет послать в Страсбург людей, квалификация, моральные свойства, или прошлое которых будет безупречным"- заявил член "Национального движения" Роман Гоциридзе.

По его мнению, власть по-прежнему неправильно отберет кандидатов для представления в Страсбургский суд.

"В первый раз были представлены некоторые очень одиозные кандидаты, и фактически это была компрометация грузинского государства. Это был беспрецедентный случай, когда так постыдно отклонили людей, представленных страной.

Повод так думать дает нам назначение, происшедшее в последнее время в Конституционном суде. Назначили политически тенденциозного кандидата, неподходящего для этой структуры по своему политическому прошлому"- заявил оппозиционный депутат Роман Гоциридзе «iPress».







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Первый этап пенсионной реформы начнется в сентябре 2017 года
Через два месяца в Тбилиси появятся электротакси
RyanAir обещал ввозить миллион туристов в месяц, но новая власть отказалась подписывать контракт - Кобалия
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На встрече в Гали в очередной раз обсудили наболевшие вопросы
Абхазы и осетины неотделимая часть нашей истории и будущего - глава МИД Грузии
Джанелидзе: Россия продолжает политику фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона
Работа Ингури ГЭС приостановлена
Абхазский режим готовится к закрытию пунктов перехода через Ингури
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия приняла участие в открытых дебатах в СБ ООН
Администрация президента Грузии: Парламент избрал путь самоизоляции
Азербайджан объявил в международный розыск трех членов Европарламента за наблюдение за «референдумом» в Карабахе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна