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Гоциридзе: Я не надеюсь, что Грузия представит в Страсбург достойных кандидатов
22.02.2017 20:11
Я не надеюсь, что власть по-прежнему не будет действовать исходя из политических интересов, и захочет послать в Страсбург людей, квалификация, моральные свойства, или прошлое которых будет безупречным"- заявил член "Национального движения" Роман Гоциридзе.
По его мнению, власть по-прежнему неправильно отберет кандидатов для представления в Страсбургский суд.
"В первый раз были представлены некоторые очень одиозные кандидаты, и фактически это была компрометация грузинского государства. Это был беспрецедентный случай, когда так постыдно отклонили людей, представленных страной.
Повод так думать дает нам назначение, происшедшее в последнее время в Конституционном суде. Назначили политически тенденциозного кандидата, неподходящего для этой структуры по своему политическому прошлому"- заявил оппозиционный депутат Роман Гоциридзе «iPress».
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