Cостояние здоровья протоиерея Мамаладзе позволяет ему покинуть стационар - врач

22.02.2017 20:17 По информации главы департамента пульмонологии клиники Чапидзе, профессора Тамаза Маглакелидзе, состояние здоровья протоиерея Георгия Мамаладзе позволяет ему покинуть стационар.



Как сообщил Маглакелидзе журналистам, ведутся переговоры между врачами и министерством по исполнению наказаний и, соответственно, ему неизвестно, когда конкретно протоиерей покинет клинику и будет ли он переведен в учреждение по исполнению наказаний.



«Состояние пациента удовлетворительное. Он чувствует себя лучше. Жара нет. Согласно лабораторным и клиническим данным, отмечается положительная динамика. Особенно, снизились специфические для нас маркеры воспаления. Жалоб также нет. Между врачами и министерством по исполнению наказаний идут переговоры в связи с тем, чтобы пациент продолжил лечение в соответствии с показаниями. Дата конкретизируется. Острый период пройден, пациент выздоравливает. Исходя из состояния здоровья, он может покинуть стационар», - сообщил профессор.



По информации врача, дополнительные исследования протоиерею не требуются.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

