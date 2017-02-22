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Cостояние здоровья протоиерея Мамаладзе позволяет ему покинуть стационар - врач
22.02.2017 20:17
По информации главы департамента пульмонологии клиники Чапидзе, профессора Тамаза Маглакелидзе, состояние здоровья протоиерея Георгия Мамаладзе позволяет ему покинуть стационар.
Как сообщил Маглакелидзе журналистам, ведутся переговоры между врачами и министерством по исполнению наказаний и, соответственно, ему неизвестно, когда конкретно протоиерей покинет клинику и будет ли он переведен в учреждение по исполнению наказаний.
«Состояние пациента удовлетворительное. Он чувствует себя лучше. Жара нет. Согласно лабораторным и клиническим данным, отмечается положительная динамика. Особенно, снизились специфические для нас маркеры воспаления. Жалоб также нет. Между врачами и министерством по исполнению наказаний идут переговоры в связи с тем, чтобы пациент продолжил лечение в соответствии с показаниями. Дата конкретизируется. Острый период пройден, пациент выздоравливает. Исходя из состояния здоровья, он может покинуть стационар», - сообщил профессор.
По информации врача, дополнительные исследования протоиерею не требуются.
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