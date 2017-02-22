Сергеенко: Контроль табака в закрытом пространстве заработает в ближайшее время

22.02.2017 20:50 Все документы контроля табака уже представлены в парламент, и я надеюсь, что на ближайших рассмотрениях закон уже будет принят - заявил министр здравоохранения Давид Сергеенко в интервью «iPress».



По его словам, сегодняшний статус данного вопроса таков: в 2010 году приняли закон о контроле табака, где были прописаны основные постулаты, однако не было несколько важных моментов.



"Это и так прописано, просто не проводится контроль, не осуществляется администрирование. Первой задачей было, кто должен идентифицировать, и если обнаружит нарушение, какие должен применить санкции.



Вторыми были консультации с частным бизнесом, какими этапами следовало осуществить все это. Сначала, как обычно, происходит так: или моментально запрещают курение в закрытом пространстве, или дается какой-то переходный период, чтобы на первом этапе разделить места курильщиков, и некурящих, и за какое-то предварительно обговоренное время перейти на полный запрет.



Третьим блоком проблем были наши обязательства перед Евросоюзом и по международным конвенциям. Четвертым открытым вопросом была пропаганда здорового образа жизни, и так далее. Эти вопросы уже собраны, два последних из них уже работают, а что касается первых двух, стратегия написана, план действия написан, и сейчас уже идет финальный этап, чтобы все это добавить в закон, то есть реально создать новый закон о контроле табака.



Все документы уже представлены в парламент, и я надеюсь, что на ближайших рассмотрениях закон уже будет принят. То есть, эта система заработает, и не останется на бумаге",- заявил министр.

















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