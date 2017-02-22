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«Джеоселл» распространяет заявление в связи с законопроектом о «прослушках»


22.02.2017   21:31
Компания "Джеоселл" распространила заявление в связи с рассмотрением в парламенте законодательного пакета, связанного с тайными следственными действиями.

В заявлении омтечается, что рассмотрение данного законопроекта проходит без включенности авторизированных лиц и учета их позиции.

"Поскольку сегодня парламент Грузии рассматривает первым слушанием законодательный пакет в связи со скрытыми следственными действиями, заявляем, что рассмотрение данного законопроекта проходит без должного включения авторизированных лиц, и учета их позиций, что исходя из значения законодательных изменений, для нас является совершенно неприемлемым.

Законодательный пакет существенно влияет как на деятельность, обязательства авторизированных лиц в сфере электронных коммуникаций, так и планы развития бизнеса на будущее.

Для "Джеоселл", как члена международной группы (Telia Company), законодательный пакет первым делом важен с точки зрения обеспечения прав человека, свободы слова и выражения, и охраны личной информации граждан. А также ограничение основных прав человека по мотиву защиты прав государственных интересов должно происходить только в условиях существования справедливых и пропорциональных механизмов контроля.

В представленном законопроекте особенно примечательны те тяжелые обязательства авторизированных лиц, которые возлагают на них осуществление неограниченных и неясных расходов. В то же время не существует никакой гарантии, что процесс расходов будет прозрачным"- говорится в заявлении компании.

Сегодня парламент поставит на голосование законодательный пакет первым слушанием, однако вопрос первым слушанием рассмотрели на прошлой неделе.







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