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Человеку из команды Саакашвили предложили пост министра энергетики
22.02.2017 22:09
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил представителю «Руху новых сил» Максиму Иванищеву стать министром энергетики
Как пишет Politeka, об этом на своей странице в Facebook сообщает бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили.
«После нашей поездки на шахты представителю «Руху новых сил» Максиму Иванищеву премьер предложил стать министром энергетики. Вот так, сначала не замечают, потом начинают бороться, а потом пытаются договориться. Макс воспринял предложение очень серьезно и уже готовит программу для представления общественности», — написал он.
Саакашвили также подчеркнул, что у «Руху новых сил» есть кандидатуры и на другие посты в Кабмине.
«Кстати, чтобы Максиму было легче работать, у нас есть кандидатуры на пост министра внутренних дел и генпрокурора. А на остальные должности предложим народу кандидатуры чуть позже», — добавил экс-президент Грузии.
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