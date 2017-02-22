Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Человеку из команды Саакашвили предложили пост министра энергетики


22.02.2017   22:09
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил представителю «Руху новых сил» Максиму Иванищеву стать министром энергетики

Как пишет Politeka, об этом на своей странице в Facebook сообщает бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили.

«После нашей поездки на шахты представителю «Руху новых сил» Максиму Иванищеву премьер предложил стать министром энергетики. Вот так, сначала не замечают, потом начинают бороться, а потом пытаются договориться. Макс воспринял предложение очень серьезно и уже готовит программу для представления общественности», — написал он.

Саакашвили также подчеркнул, что у «Руху новых сил» есть кандидатуры и на другие посты в Кабмине.

«Кстати, чтобы Максиму было легче работать, у нас есть кандидатуры на пост министра внутренних дел и генпрокурора. А на остальные должности предложим народу кандидатуры чуть позже», — добавил экс-президент Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Первый этап пенсионной реформы начнется в сентябре 2017 года
Через два месяца в Тбилиси появятся электротакси
RyanAir обещал ввозить миллион туристов в месяц, но новая власть отказалась подписывать контракт - Кобалия
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На встрече в Гали в очередной раз обсудили наболевшие вопросы
Абхазы и осетины неотделимая часть нашей истории и будущего - глава МИД Грузии
Джанелидзе: Россия продолжает политику фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона
Работа Ингури ГЭС приостановлена
Абхазский режим готовится к закрытию пунктов перехода через Ингури
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия приняла участие в открытых дебатах в СБ ООН
Администрация президента Грузии: Парламент избрал путь самоизоляции
Азербайджан объявил в международный розыск трех членов Европарламента за наблюдение за «референдумом» в Карабахе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна