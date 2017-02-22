Человеку из команды Саакашвили предложили пост министра энергетики

22.02.2017 22:09 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил представителю «Руху новых сил» Максиму Иванищеву стать министром энергетики



Как пишет Politeka, об этом на своей странице в Facebook сообщает бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили.



«После нашей поездки на шахты представителю «Руху новых сил» Максиму Иванищеву премьер предложил стать министром энергетики. Вот так, сначала не замечают, потом начинают бороться, а потом пытаются договориться. Макс воспринял предложение очень серьезно и уже готовит программу для представления общественности», — написал он.



Саакашвили также подчеркнул, что у «Руху новых сил» есть кандидатуры и на другие посты в Кабмине.



«Кстати, чтобы Максиму было легче работать, у нас есть кандидатуры на пост министра внутренних дел и генпрокурора. А на остальные должности предложим народу кандидатуры чуть позже», — добавил экс-президент Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

