Грузинские дипломаты откликнулись на заявление Лаврова

22.02.2017 22:51 Грузинские дипломаты откликнулись на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова от 18 февраля, в котором он упоминает Грузию, как один из маршрутов, который «активно пытаются использовать» террористы.



В рамках Мюнхенской конференции по безопасности, в ответ на вопрос журналиста о возможном присвоении безвизового режима Грузии, Сергей Лавров заявил, что Москва удовлетворена тем, что «отношения все-таки начинают нормализовываться», но там же добавил, что вопрос безвизового режима является «довольно сложным».



«Он связан не только с отсутствием дипломатических отношений, хотя, конечно, отменять визы в условиях отсутствия таковых немножко странновато. Это еще связано и с необходимостью обеспечить безопасность в условиях, когда не только Центральная Азия, но и Закавказье, регионы Южного Кавказа становятся маршрутами, которые активно пытаются использовать боевики, экстремисты, террористы и наркоторговцы», - заявил Лавров.



Он также добавил, что стороны смогут говорить о дальнейшем облегчении визового режима только после того, как правоохранительные структуры России и Грузии наладят «полноценное взаимодействие» и когда «все эти риски смогут быть пресечены с обеих сторон в максимальной степени».



Комментируя заявление прокурора Гаагского Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда, согласно которому, Россия воздерживается от сотрудничества в расследовании событий во время августовской войны 2008 года, Лавров заявил, что у Москвы есть «определенная позиция к тому, как этот конкретный процесс был оформлен прокурором».



«Она полностью проигнорировала обширнейшие материалы, которые были представлены Южной Осетией, Абхазией и Российской Федерацией. Они документально и абсолютно безоговорочно подтверждали, что конфликт был начат М.Н.Саакашвили», - заявил Лавров.



«Когда индивидуальные обращения тех, кто в т.н. Южной Осетии от этого конфликта пострадал, у кого погибли родственники, были отложены в сторону, стала очевидна односторонняя нацеленность подобной позиции прокурора. Мы давным-давно объявили, что мы не можем в такой ситуации взаимодействовать», - подчеркнул он.



Специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе был первым, кто ответил Сергею Лаврову.



На проведенном 21 февраля специальном брифинге Абашидзе заявил, что позиции двух стран по поводу того, кто начал войну в 2008 году «радикально отличаются».



«В прошлом году у нас было рекордное количество туристов. Около одного миллиона туристов прибыли из России. Эта цифра и то, что иностранные туристы чувствуют себя в Грузии очень комфортно, является подтверждением того, что у нас высокий уровень безопасности», - заявил Абашидзе.



«Поэтому слова господина Лаврова о том, что регион Южного Кавказа становится маршрутом боевиков, террористов, экстремистов, в отношении Грузии никоим образом не является правомерным. Мы никак не сможет этого принять. Насколько мне известно, из самой России в Сирию и Ирак перешли около 2000 граждан России», - заявил Абашидзе.



По его словам, Тбилиси приветствует, если Россия упростит или упразднит визовый режим для граждан Грузии, но отметил, что «российская сторона должна решить, какой визовый режим изберет для граждан Грузии. Это их прерогатива, мы не сможем навязать им никакое решение».



Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа, который затронул этот вопрос на брифинге 21 февраля, заявил, что Грузия является безопасной страной и «четким подтверждением этого является то доверие, которое было объявлено Евросоюзом Грузии в виде предоставления безвизового режима».



«Что касается восстановления дипломатических отношений, это неоднократно было оглашено представителями нашей власти и об этом прекрасно знают в Москве, что пока у России есть свои посольства в Цхинвали и Сухуми, ни о каком восстановлении дипломатических отношений речь не может идти», - добавил Дондуа.



Министр иностранных дел Михаил Джанелидзе также откликнулся на на заявление своего российского коллеги 22 февраля и отметил, что «ничего нового в этих заявлениях мы не услышали».



«Российская Федерация хорошо понимает, что восстановить дипломатические отношения в тех условиях, когда Россией оккупированы территории Грузии, не удастся», - заявил Джанелидзе телекомпании «Имеди».



Civil Georgia











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