Грузия поделится с Грецией опытом предоставления государственных услуг населению

23.02.2017 10:07 Грузинская сторона поделится с греческими коллегами опытом и практикой предоставления государственных услуг населению. Это закреплено в меморандуме, который подписали сегодня здесь министр юстиции Грузии Теа Цулукиани и министр административных реформ и электронного управления Греции Ольга Еровасилиса.



Как сообщили в департаменте прессы министерства юстиции, делегация прибыла в Грузию для ознакомления со спецификой работы домов юстиции и общественных центров. Визит продлится до 23 февраля.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

