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Грузия поделится с Грецией опытом предоставления государственных услуг населению
23.02.2017 10:07
Грузинская сторона поделится с греческими коллегами опытом и практикой предоставления государственных услуг населению. Это закреплено в меморандуме, который подписали сегодня здесь министр юстиции Грузии Теа Цулукиани и министр административных реформ и электронного управления Греции Ольга Еровасилиса.
Как сообщили в департаменте прессы министерства юстиции, делегация прибыла в Грузию для ознакомления со спецификой работы домов юстиции и общественных центров. Визит продлится до 23 февраля.
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