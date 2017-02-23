Гражданское общество ЕС и Грузии призывают к свободе СМИ и гендерному равенству

23.02.2017 10:44 Платформа гражданского общества ЕС-Грузия (ПГО) провела свое второе заседание 16 февраля 2017 года в Брюсселе. Платформа подготовила рекомендации для правительства Грузии относительно актуализации тем гендерного равенства и свободы медиа в рамках Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС.



В Грузии ситуация с независимостью СМИ намного лучше, чем в других странах Восточного партнерства. Однако требуются постоянство в усилиях, направленных на повышение стандартов качества, объективности и этики в журналистике, а также гарантии ее независимости и источников финансирования.



В своем совместном заявлении платформа также призвала правительство Грузии и местные власти продвигать идеи гендерного равенства и создавать все необходимые условия для обеспечения равных возможностей в трудоустройстве и оплате труда женщин.



Данная платформа – это одна из институций, созданная в рамках Соглашения об ассоциации между Грузией и Европейским Союзом. Она позволяет организациям гражданского общества обеих сторон проводить мониторинг процесса реализации и готовить рекомендации как в Грузии, так и в ЕС.















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