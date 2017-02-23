Грузия приняла участие в открытых дебатах в СБ ООН

23.02.2017 10:50 Открытые дебаты в Совете безопасности ООН под названием «Конфликты в Европе», которые прошли 21 февраля, в основном, касались обстановки в Украине, но обсуждались также и конфликты в Европе, в том числе и в Грузии.



Говоря о Грузии, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который первым выступил с речью, заявил, что «кризисы» в Грузии и Украине «являются подтверждением того, что Европа остается под риском возникновения новых конфликтов».



«Объединенные нации в полной мере поддерживают Женевские международные дискуссии», - заявил он и призвал их участников «проявить политическую волю, чтобы был найден полезный для всех выход».



«В последнее время был достигнут определенный прогресс, в том числе, по гуманитарным вопросам, но в отношении основных вопросов, связанных с миром и безопасностью, еще многое нужно сделать», - заявил он и добавил, что достижение соглашения о неприменении силы, свободном перемещении и по вынужденно перемещенным лицам является «неотложной необходимостью».



Тему Грузии также затронул и генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, который отметил, что организации не удается восстановить свое представительство в Грузии после 2008 года.



Он также сказал, что «сильные отношения» ОБСЕ с ООН создают «прочные основания» для совместной деятельности в Грузии.



«Мы тесно сотрудничаем с ООН и ЕС, как в качестве сопредседателей Женевских международных дискуссий, так и путем поддержки Эргнетского Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них», - заявил Заньер.



По словам генерального секретаря ОБСЕ, организация содействует восстановлению доверия в регионе путем реализации целенаправленных инициатив.



Министр иностранных дел Украины и действующий президент Совета безопасности ООН Павел Климкин в своем заявлении отметил, что агрессия России против Грузии в 2008 году «стала лакмусовым тестом для европейской безопасности».



«Это был предупредительный знак, которому не было уделено внимание», - заявил он и добавил, что «агрессор, который получил легкое наказание от международного содружества, принял это за зеленый свет».



«Научились ли мы уроку от Мюнхенского соглашения 1938 года? Сегодня очевидно, что недостаточно хорошо. Ласки в отношении агрессоров и отсутствие последствий поощряют больше агрессии», - заявил он.



В совместном заявлении скандинавских стран (Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия) говорится, что суверенитету и территориальной целостности Грузии возникла серьезная угроза. Заявление также призывает к обеспечению «доступа к международным механизмам в области защиты прав человека в сепаратистских регионах Абхазии и т.н. Южной Осетии».



«В случае многих конфликтов многосторонние организации сталкиваются с невозможностью выполнять свою роль. В Абхазии была закрыта наблюдательская миссия ООН, и другие институты также не имеют доступа туда. Женевские международные дискуссии должны быть продолжены», - говорится в заявлении.



В ходе дебатов в пользу суверенитета и территориальной целостности Грузии выступили также и другие страны, в том числе, США, Великобритания, Франция, Канада, Австралия, Лихтенштейн, Италия, Турция, Литва, Латвия, Польша, Новая Зеландия и Болгария.



«Благодаря продолжающейся ползучей аннексии регионов Грузии Абхазии и т.н. Южной Осетии и так называемых референдумов, выборов или даже изменения названия этих оккупированных регионов, Россия в очередной раз нарушает основные принципы международного порядка», - заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время дебатов.



«Суверенитет, независимость и территориальная целостность Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ должны быть подтверждены и нужно уважать это», - заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.



Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, который сделал заявление от имени Грузии, подверг критике Российскую Федерацию из-за «агрессии» против Грузии.



«Особую тревогу вызывает то, что существующая архитектура безопасности нарушается постоянным членом Совета безопасности, который сам должен стоять на страже международных принципов», - заявил Джанелидзе.



Несмотря на политику «вовлеченности, восстановления доверия и примирения» со стороны Грузии, - сказал Джанелидзе, - Российская Федерация продолжает «политику фактической аннексии» в отношении Абхазии и т.н. Южной Осетии.



Он также отметил, что «решение оккупационного режима провести т.н. референдум в Цхинвальском регионе, чтобы переименовать регион и назвать «Республика т.н. Южная Осетия – Государство Алания», аналогично одному из субъектов Российской Федерации, является еще одним подтверждением этой политики».



Глава МИД Грузии заявил, что решение «оккупационного режима» о закрытии т.н. пропускных пунктов вдоль оккупационных линий «еще больше затруднит свободное перемещение местного населения».



«Грузия выражает готовность к урегулированию конфликта с Россией только мирным путем, основываясь на международные соглашения и нормы и принципы международного права», - заявил Джанелидзе.



«Самым важным этапом на пути урегулирования российско-грузинского конфликта будет вывод российских оккупационных сил из Грузии», - заявил министр иностранных дел.



По его словам, несмотря на вовлеченность международных организаций в Женевских международных дискуссиях, «должно быть сделано еще больше для достижения ощутимого результата, что, в первую очередь, требует политической воли и готовности всех сторон».



«Нужно больше вовлеченности со стороны сопредседателей и генерального секретаря, так же как и проведение ими процесса на основании норм и принципов международного права. Мы все должны помочь генеральному секретарю в выполнении роли более сильного лидера», - добавил Джанелидзе.



В своем выступлении первый заместитель постоянного представителя России в ООН Петр Ильичев заявил, что конфликт в Грузии «был исчерпан», когда «провал военной авантюры М.Саакашвили привел к образованию двух независимых государств – Абхазии и т.н. Южной Осетии».



«Поэтому сейчас необходимо вести речь не об урегулировании конфликта, а о нормализации отношений между Грузией и двумя молодыми республиками», - заявил Ильичев и добавил, что «эта тема активно обсуждается на Женевских дискуссиях».



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