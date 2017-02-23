|
Президент Грузии посетит Азербайджан 16-17 марта
23.02.2017 10:53
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 16-17 марта будет находиться с визитом в Азербайджане с целью участия в V Глобальном Бакинском форуме.
В рамках форума ожидается выступление Георгия Маргвелашвили на заседании «Будущее внешних связей». На данном заседании также планируются выступления президентов Латвии, Македонии, Албании, Монтенегро и других стран.
На форуме, который будет проведен при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и организации Международного центра Низами Гянджеви, планируется участие президентов ряда стран, бывших глав государств и правительств, известных политиков, общественных деятелей.
На форуме, посвященном теме «Будущее внешних связей: сила и интересы», будут обсуждены будущее трансатлантических отношений, борьба с терроризмом, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угрозы популизма и экстремизма для международной безопасности.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна