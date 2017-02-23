Сможет ли правительство обеспечить быстрое развитие Грузии?

23.02.2017 12:24 «Мы добьемся поставленных целей и выведем Грузию на новую волну развития», - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в гостинице Tbilisi Rooms, где фонд «Вызовы тысячелетия» провел презентацию активности за 2016 год. «Сможет ли правительство обеспечить быстрое развитие Грузии?» - с таким вопросом мы обратились к представителям общественности», - пишет газета «Резонанси».



«Судя по этому правительству, говорить о развитии излишне. Они очень некомпетентные, правительство укомплектовано непрофессионалами. Пока в стране будет такое правительство, о развитии можно забыть», - отметил в беседе с корреспондентом издания актер Гия Бурджанадзе.



«Как внешний наблюдатель, я вижу, что есть определенные сдвиги, например - визовая либерализация, которую нельзя не считать достижением нынешних властей. Остальное покажет время, потому что мы развивающаяся страна и поэтапно достигаем успеха. Главное, что развитие страны запланировано по стратегии. Грузия развивается во всех направлениях - защита прав человека, здравоохранение, сельское хозяйство. Самое важное это защита прав человека. В тюрьмах больше не пытают заключенных. Сегодня суд независим и именно он защищает права человека. Разумеется, есть огрехи, но это свойственно развивающейся стране, и их можно исправить», - заявила юрист Кети Бекаури.



«Я не надеюсь на быстрое развитие. Это очень сложный вопрос. Будет хорошо, если мы встанем на путь быстрого развития. Это зависит и от общества, правительство в одиночку с этим не справится. Нам нужно развитие, но для этого не предпринимается достаточно мер, иначе мы бы уже стояли на этом пути», - говорит историк Гия Анчабадзе.



«Я сомневаюсь в возможности быстрого развития. Быстрое развитие означает улучшение материального положения граждан, создание рабочих мест, перспективу для молодежи и пожилых людей. Молодежь должна иметь возможность найти работу по своему таланту и навыкам, а пожилые люди не должны умирать с голоду. Представленный проект дает меньше оснований для оптимизма, но я буду рад ошибиться», - заключил историк Серго Вардосанидзе.















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