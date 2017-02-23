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Азербайджан объявил в международный розыск депутатов Европарламента, посетивших Нагорный Карабах


23.02.2017   12:35
Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск трех депутатов Европарламента, посетивших Нагорный Карабах во время проведения референдума о новой конституции. Как передает "Кавказский узел", Интерполу передали документы на Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетину (Чехия).

Сам референдум в непризнанной Нагорно-Карабахской республике власти Азербайджана называли провокацией Армении, которая может затруднить урегулирование вооруженного конфликта. Основным вопросом был переход к президентской форме правления, и более 87% голосовавших поддержали новую конституцию. В день голосования МИД заявлял, что иностранные граждане, находящиеся в Нагорном Карабахе для мониторинга референдума, за посещение этой территории будут включены в число нежелательных лиц.

Однако трех евродепутатов не просто объявили персонами нон грата. Как передает "Интерфакс", в отношении Франка Энгеля, Элени Теохарус и Яромира Штетины возбуждено уголовное дело по обвинению в неоднократном незаконном посещении оккупированных территорий. Суд в Азербайджане принял решение об их аресте. Они объявлены в международный розыск по линии Интерпола, передает АПА со ссылкой на главу пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдара Султанова.






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