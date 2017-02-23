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Главный прокурор Грузии встретился с заместителем генпрокурора Украины


23.02.2017   13:39
Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе встретился с заместителем генерального прокурора Украины Евгением Ениным. На встрече в Главной прокуратуре также присутствовал заместитель генерального прокурора Георгий Гогадзе.

Ираклий Шотадзе поблагодарил гостя за сотрудничество, проинформировал о стратегии развития прокуратуры Грузии на 2017-2021 годы, и рассказал об уже осуществленных, и запланированных в будущем реформах в прокуратуре Грузии.

На встрече стороны обсудили вопросы борьбы против преступности, и договорились об углублении сотрудничества между ведомствами в будущем. В конце встречи замминистра генерального прокурора Украины поблагодарил главного прокурора Грузии за гостеприимство, и выразил готовность в ближайшем времени запланировать, и осуществить встречу руководящих лиц прокуратуры двух стран с целью более эффективного осуществления будущего сотрудничества.







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