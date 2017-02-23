ЕНД требует создания в парламенте следственной комиссии по соглашению с «Газпромом»

23.02.2017 14:51 «Единое национальное движение» требует создать в парламенте Грузии следственную комиссию в связи с оформленным с «Газпромом» соглашением. По этому поводу парламентская фракция «Единое национальное движение» обратилось к законодательному органу сегодня.



По заявлению «Национального движения», следует отметить, что множество вопросов возникло как в связи с процессом переговоров, так и содержанием соглашения. При том, что переговоры с российской энергокомпанией вело Минэнергетики, соглашение было подписано представителем Корпорации нефти и газа. Этот факт подтверждается информацией распространенной в медиа, а также ответом Минэнергетики, согласно которому соглашение не хранится в министерстве.



«...Ввиду того, что изучение и обнародование соглашения с государственной и общественной точки зрения важно, непосредственно касается государственной безопасности, политических и экономических интересов Грузии, отмеченные действия принимают систематический характер и соответствующие органы и ведомства не проявляют интереса к этим вопросам, фракция «Национальное движение» в соответствии с 1-м пунктом статьи 56 парламентского регламента требует внести в повестку дня ближайшего пленарного заседания вопрос о создании временной следственной комиссии, которая изучит вышеупомянутые действия. В составе же временной следственной комиссии должно быть 11 членов», - говорится в заявлении партии.















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