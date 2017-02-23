Грузия и Беларусь оформили договор в таможенной сфере

23.02.2017 15:11 Между таможенными администрациями Беларуси и Грузии оформлен договор. Председатель таможенного комитета Республики Беларусь, Юрий Сенко, находящийся с визитом в Грузии, и начальник Службы доходов Грузии Георгий Табуашвили подписали протокол о сотрудничестве между двумя странами в сфере борьбы против таможенных правонарушений по отношению товара, перенесенного по воздушному транспорту – сообщают в Службе доходов Министерства финансов Грузии.



Согласно информации, между Службой доходов Минфин Грузии и государственным таможенным комитетом Республики Беларусь был оформлен также меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки кадров.



До официальной церемонии подписания состоялась встреча между членами делегации таможенной администрации Беларуси и руководством Службы доходов, где стороны говорили о сотрудничестве таможенных администраций в свете существующего экономического сотрудничества между двумя странами, и вопросах обеспечения благоприятной среды для бизнеса.



"Обработка и эффективный обмен информацией является важнейшим условием для содействия экономическому сотрудничеству между двумя странами"- заявил первый заместитель министра финансов Грузии, начальник Службы доходов Георгий Табуашвили.



"Грузооборот между Грузией и Беларусью все больше увеличивается. Параллельно выявляются вопросы, которые могут негативно повлиять на тенденцию роста. Поэтому необходимо тесное сотрудничество"- отметил председатель таможенного комитета Республики Беларусь Юрий Сенко.



В рамках визита члены таможенного комитета Республики Беларусь посетили экономическую зону оформления, ЭЗО "Тбилиси", и таможенно-пропускной пункт "Красный мост".















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