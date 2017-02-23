Алиев и Квирикашвили обсудили азербайджано-грузинские отношения

23.02.2017 15:54 Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили считает, что назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана внесет вклад в укрепление азербайджано-грузинских отношений, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.



По сообщению пресс-службы президент Ильхам Алиев и Г.Квирикашвили провели телефонный разговор.



"Премьер Грузии поздравил М.Алиеву с назначением на пост первого вице-президента Азербайджана и выразил уверенность, что это назначение внесет вклад в укрепление азербайджано-грузинских отношений", - подчеркивает пресс-служба.



В ходе беседы И.Алиев и Г.Квирикашвили выразили уверенность в дальнейшем укреплении отношений в сфере экономики, политики, энергетики.



Кроме этого, президент Азербайджана и премьер Грузии обсудили последующие взаимные визиты и контакты.

















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