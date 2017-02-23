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Алиев и Квирикашвили обсудили азербайджано-грузинские отношения


23.02.2017   15:54
Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили считает, что назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана внесет вклад в укрепление азербайджано-грузинских отношений, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

По сообщению пресс-службы президент Ильхам Алиев и Г.Квирикашвили провели телефонный разговор.

"Премьер Грузии поздравил М.Алиеву с назначением на пост первого вице-президента Азербайджана и выразил уверенность, что это назначение внесет вклад в укрепление азербайджано-грузинских отношений", - подчеркивает пресс-служба.

В ходе беседы И.Алиев и Г.Квирикашвили выразили уверенность в дальнейшем укреплении отношений в сфере экономики, политики, энергетики.

Кроме этого, президент Азербайджана и премьер Грузии обсудили последующие взаимные визиты и контакты.







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