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Новый посол Украины вручил верительные грамоты президенту Грузии


23.02.2017   16:05
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял верительные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Украины в нашей стране Игоря Долгова.

Затем состоялась беседа президента Грузии с украинским дипломатом.

Как сообщают в пресс-службе администрации президента, на встрече стороны отметили важное значение успешного сотрудничества двух стран и необходимость расширения этих связей.

«Собеседники обсудили и вопрос стратегического партнерства, в частности, осуществляемые на данном этапе совместные грузино-украинские проекты, а также ситуацию, создавшуюся в регионе.

Стороны еще раз подтвердили, что уважают территориальную целостность и суверенитет Грузии и Украины.

Игорь Долгов передал главе Грузинского государства приветствия и наилучшие пожелания от Президента Украины Петра Порошенко», -сообщают в администрации президента Грузии.






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