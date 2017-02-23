Новый посол Украины вручил верительные грамоты президенту Грузии

23.02.2017 16:05 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял верительные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Украины в нашей стране Игоря Долгова.



Затем состоялась беседа президента Грузии с украинским дипломатом.



Как сообщают в пресс-службе администрации президента, на встрече стороны отметили важное значение успешного сотрудничества двух стран и необходимость расширения этих связей.



«Собеседники обсудили и вопрос стратегического партнерства, в частности, осуществляемые на данном этапе совместные грузино-украинские проекты, а также ситуацию, создавшуюся в регионе.



Стороны еще раз подтвердили, что уважают территориальную целостность и суверенитет Грузии и Украины.



Игорь Долгов передал главе Грузинского государства приветствия и наилучшие пожелания от Президента Украины Петра Порошенко», -сообщают в администрации президента Грузии.















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