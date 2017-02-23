|
Квирикашвили проводит встречу с премьер-министром Армении
23.02.2017 16:36
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встречается с армянским коллегой Кареном Карапетяном. Встреча проходит в администрации правительства Грузии.
Премьер-министры двух стран сначала проведут встречу в расширенном формате с участием членов правительства Грузии и Армении, а затем Георгий Квирикашвили и Карен Карапетян встретятся «один на один».
По завершении встречи премьеры двух стран сделают для медиа совместное заявление.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна