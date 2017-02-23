Квирикашвили проводит встречу с премьер-министром Армении

23.02.2017 16:36 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встречается с армянским коллегой Кареном Карапетяном. Встреча проходит в администрации правительства Грузии.



Премьер-министры двух стран сначала проведут встречу в расширенном формате с участием членов правительства Грузии и Армении, а затем Георгий Квирикашвили и Карен Карапетян встретятся «один на один».



По завершении встречи премьеры двух стран сделают для медиа совместное заявление.

















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