Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили проводит встречу с премьер-министром Армении


23.02.2017   16:36
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встречается с армянским коллегой Кареном Карапетяном. Встреча проходит в администрации правительства Грузии.

Премьер-министры двух стран сначала проведут встречу в расширенном формате с участием членов правительства Грузии и Армении, а затем Георгий Квирикашвили и Карен Карапетян встретятся «один на один».

По завершении встречи премьеры двух стран сделают для медиа совместное заявление.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Минэкономики: ларизация – правильный шаг
В Грузии растет контрабанда табачных изделий - СМИ
Премьер Армении едет в Грузию обсуждать альтернативные Ларсу пути транспортировки
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спецотчет Омбудсмена - Права женщин и детей в регионах, пострадавших от конфликтов
Статистика пресечения правоохранителями Грузии транзита радиоактивных материалов
Абхазская сторона подтвердила намерение закрыть пункты пропуска 4 марта
У Ингурского моста прошла акция с требованием освобождения Георгия Лукава
В Абхазии задержали обвиняемого в убийстве российского бизнесмена «депутата» Нодика Квициния
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Грузии поздравил Ильхама Алиева с назначением Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента
Шефчович: "Южный газовый коридор" стратегически важен для будущей энергобезопасности Европы
Ованнисян: За получение взятки предлагаем строже наказывать
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна