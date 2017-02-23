Визит премьер-министра Грузии в Украину состоится в марте

23.02.2017 18:38 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в середине марта посетит Украину. Об этом в интервью телекомпании «Имеди» заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов.



Игорь Долгов сегодня вручил вверительные грамоты президенту Грузии Георгию Маргвелашвили. На церемонии в президентском дворце новый посол заявил, что будет стремиться углубить отношения между Грузией и Украиной.



«Запланировано много мероприятий, в том числе визит министра иностранных дел Грузии в Украину и визит в Грузию первого дипломата Украины, а во второй половине марта Квирикашвили посетит саммит ГУАМ в Киеве», — сообщил Долгов.



В 2017 году Грузия и Украина отмечают 25 лет со дня установления дипломатических отношений 22 июля 1992 года.



После 2015 года в отношениях Грузии и Украины наблюдалось похолодание. Сам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили признал в одном из интервью, что это было вызвано фактором Михеила Саакашвили.



После завершения второго президентского срока в 2013 году Михеил Саакашвили уехал из Грузии сначала в США, а затем получил приглашение работать в Украине и в мае 2015 года стал гражданином этой страны. Президент Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел с этого поста в отставку, обвинив власти в нежелании проводить реформы и бороться с коррупцией.



С тех пор, как Саакашвили не является официальным представителем властей Украины и перешел в оппозицию, отношения между Тбилиси и Киевом улучшились. Порошенко и Квирикашвили провели встречу на Международном экономическом форуме в Давосе в январе 2017 года.















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