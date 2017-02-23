Премьер Армении пригласил грузинского коллегу посетить Ереван

23.02.2017 18:49 Премьер-министр Грузии Карен Карапетян пригласил грузинского коллегу Георгия Квирикашвили с официальным визитом в Армению.



Карен Карапетян, который возглавляет прибывшую в Тбилиси с официальным визитом правительственную делегацию Армении, уверен, что приезд Квирикашвили в Ереван укрепит отношения двух стран.

«Мы заинтересованы в том, чтобы граждане Грузии рассматривали Армению как страну, где можно осуществлять инвестиции, приезжать в качестве туриста. У наших коллег есть предложение для бизнесменов, чтобы устроить встречу и рассмотреть возможность рынков Грузии и Армении», — сказал Карапетян совместной пресс-конференции с Квирикашвили в Тбилиси.



В свою очередь, Квирикашвили выразил надежу на углубление добрососедских отношений между Грузией и Арменией.



«У господина премьер-министра были интересные предложения по освоению потенциала и кооперации между двумя странами в различных сферах. С нашей стороны мы выразили полную готовность активно работать в этом направлении и поощрять представителей частного секторы из обоих стран с тем, чтобы они полностью использовали потенциал региональной кооперации», — заявил Квирикашвили.



На сегодняшней встрече политики рассмотрели широкий спектр двухстороннего сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта, энергетики, туризма и культуры.



Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.



За 24 года дипотношений Грузия и Армения оформили 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.

















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