Грузию с Арменией связывает многовековое добрососедство - Квирикашвили

23.02.2017 19:38 Армения для Грузии является государством, с которым ее связывают многовековые добрососедские традиции и устойчивые связи между народами», - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили после встречи с армянским коллегой Кареном Карапетяном в Тбилиси.



Георгий Квирикашвили поблагодарил гостя за визит в Грузию.



«Хочу сердечно поприветствовать нашего гостя и моего друга. Рад, что нам была дана возможность обсудить целый ряд интересных вопросов о будущем развитии отношений наших стран. Мы думаем, что мы сможем путем сформированных отношений внести значительный вклад в последующее углубление добрососедских отношений между Грузией и Арменией. Нами выражена готовность продолжать регулярные встречи на высоком уровне и содействовать тесному сотрудничеству отраслевых ведомств двух стран», - заявил Георгий Квирикашвили.



По заявлению премьера, 2017 год исключителен в плане отношений двух стран, так как в этом году отмечается 25-ление грузино-армянских дипломатических отношений.















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