Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузию с Арменией связывает многовековое добрососедство - Квирикашвили


23.02.2017   19:38
Армения для Грузии является государством, с которым ее связывают многовековые добрососедские традиции и устойчивые связи между народами», - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили после встречи с армянским коллегой Кареном Карапетяном в Тбилиси.

Георгий Квирикашвили поблагодарил гостя за визит в Грузию.

«Хочу сердечно поприветствовать нашего гостя и моего друга. Рад, что нам была дана возможность обсудить целый ряд интересных вопросов о будущем развитии отношений наших стран. Мы думаем, что мы сможем путем сформированных отношений внести значительный вклад в последующее углубление добрососедских отношений между Грузией и Арменией. Нами выражена готовность продолжать регулярные встречи на высоком уровне и содействовать тесному сотрудничеству отраслевых ведомств двух стран», - заявил Георгий Квирикашвили.

По заявлению премьера, 2017 год исключителен в плане отношений двух стран, так как в этом году отмечается 25-ление грузино-армянских дипломатических отношений.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ЕС продвигает лучшие практики развития сельских районов в Грузии
Грузинская оппозиция требует опубликования договора с «Газпромом»
Минэкономики: ларизация – правильный шаг
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спецотчет Омбудсмена - Права женщин и детей в регионах, пострадавших от конфликтов
Статистика пресечения правоохранителями Грузии транзита радиоактивных материалов
Абхазская сторона подтвердила намерение закрыть пункты пропуска 4 марта
У Ингурского моста прошла акция с требованием освобождения Георгия Лукава
В Абхазии задержали обвиняемого в убийстве российского бизнесмена «депутата» Нодика Квициния
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мусульманская община в Ингушетии обратилась за помощью к федеральным властям
Алиев: Азербайджан может погасить все свои долги в течение недели
В Ингушетии вспоминали жертв сталинской депортации
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна