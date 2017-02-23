Мы договорились придать новый стимул всем направлениям - Карапетян

23.02.2017 19:44 Грузия и Армения договорились придать новый стимул всем направлениям. Об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян на совместном с премьер-министром Грузии брифинге в ходе посещения Тбилиси..



Как отметил Карапетян, в ходе встречи премьеры двух стран обсудили все вопросы, интересующие обе страны.



«Спасибо г-н премьер, дорогой друг. Спасибо от имени делегации за приглашение и теплый прием. На встрече мы говорили обо всех сферах, интересующие обе наши страны.



Мы договорились придать новый стимул всем направлениям. Говорили о новом подходе в направлении региональной кооперации, и я убежден, что в этом у нас есть весьма большой потенциал.



Мы заинтересованы в том, чтобы граждане Грузии рассматривали Армению, как страну, где можно делать инвестиции и посещать в качестве туристов, и мы сделаем все для этого», - заявил армянский премьер.



Карен Карапетян пригласил грузинского коллегу посетить с официальным визитом Турцию.















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