Amnesty International: Недостаток независимости суда в Грузии вызывает обеспокоенность

23.02.2017 20:31 Правозащитная организация Amnesty International в своем последнем докладе отмечает, что недостаток независимости суда и избирательное правосудие в Грузии вновь вызывает обеспокоенность.



В докладе за 2016/17 гг. Amnesty International охватывает события 2016 года в 159 странах и территориях мира.



«Как местные, так и международные наблюдатели выражают обеспокоенность в связи с недостатком независимости суда и избирательным правосудием (в Грузии)», - говорится в докладе, в котором перечислены несколько дел, в том числе, спор о правах на владение телекомпанией «Рустави-2», т.н. «кабельное дело» сотрудников Министерства обороны и решение Страсбургского суда по делу «Мерабишвили против Грузии».



В связи с делом телекомпании «Рустави-2» доклад отмечает, что судебный спор начался после того, как истекли сроки давности дела и «широко было распространено мнение, что действующие власти поддерживали» идею отобрать у нынешних владельцев телекомпанию, чтобы перед парламентскими выборами лишить оппозиционное Национальное движение «его главного вещателя».



В докладе также говорится, что право на свободу мирных собраний в 2016 году оставалось «в большей степени без ограничений», однако там же отмечаются случаи политически мотивированного насилия в отношении конкурентов со стороны активистов правящей партии, а иногда и со стороны сторонников Национального движения.



В той части доклада, которая касается пыток и несоответствующего обращения, правозащитная организация заявляет, что Грузии не удалось сформировать «независимый следственный механизм» по нарушениям прав человека со стороны правоохранительных органов.



Amnesty International также подчеркивает, что возведение колючих ограждений вдоль административных пограничных линий сепаратистских регионов Абхазии и т.н. Южной Осетии «негативно воздействовало» на экономические и социальные права местных жителей.



«Де-факто власти и российские военные, которые расквартированы в сепаратистских регионах Абхазии и т.н. Южной Осетии, продолжают ограничивать движение по всей линии административной границы, задерживают десятки людей: несколько задержанных жаловались на пытки и другие виды несоответствующего обращения, включая избиения во время длительных произвольных задержаний», - говорится в докладе.



Civil Georgia











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