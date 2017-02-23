Карапетян: Такого приема в Грузии мы не ожидали

23.02.2017 23:36 В Тбилиси состоялась двусторонняя встреча глав правительств Армении и Грузии Карена Карапетяна и Георгия Квирикашвили в расширенном составе. Стороны отметили важность углубления армяно-грузинского сотрудничества, сообщает «Спутник Армения».



"Мы соскучились по атмосфере, в которой нас встретили здесь. Мы прибыли в Грузию с деловым и добрососедским настроем. Планируем создать атмосферу для двустороннего взаимодействия бизнес-сектора", — сказал Карапетян.



Стороны также подчеркнули важность развития отношений в сфере транспорта и туризма. После встречи состоялось подписание договора в сфере здравоохранения.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

