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Президент Грузии вырастил на своем огороде подаренную Лукашенко картошку


23.02.2017   23:40
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вырастил на своем огороде подаренную главой белорусского государства Александром Лукашенко картошку. Об этом он рассказал в интервью программе "Крупным планом" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Ведущий программы Марат Марков отметил, что Президент Грузии живет за городом. В связи с этим он поинтересовался, выращивает ли грузинский лидер что-то на приусадебном участке.

"Александр Григорьевич мне подарил белорусскую картошку, которую я посадил. Я ее вырастил", - рассказал Президент Грузии.

Вместе с тем он признался, что по сравнению с тем урожаем, которые получены на участке Главы белорусского государства, его урожай более скромный. "У него такие большие мешки и картошка большая вышла. У меня так хорошо не вышло. Но, да, я занимаюсь сельским хозяйством", - отметил он.






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