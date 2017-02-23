Президент Грузии вырастил на своем огороде подаренную Лукашенко картошку

23.02.2017 23:40 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вырастил на своем огороде подаренную главой белорусского государства Александром Лукашенко картошку. Об этом он рассказал в интервью программе "Крупным планом" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.



Ведущий программы Марат Марков отметил, что Президент Грузии живет за городом. В связи с этим он поинтересовался, выращивает ли грузинский лидер что-то на приусадебном участке.



"Александр Григорьевич мне подарил белорусскую картошку, которую я посадил. Я ее вырастил", - рассказал Президент Грузии.



Вместе с тем он признался, что по сравнению с тем урожаем, которые получены на участке Главы белорусского государства, его урожай более скромный. "У него такие большие мешки и картошка большая вышла. У меня так хорошо не вышло. Но, да, я занимаюсь сельским хозяйством", - отметил он.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

