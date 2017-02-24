Грузия рассчитывает развивать отношения с Беларусью в сфере транспорта и логистики

24.02.2017 10:13 Грузия рассчитывает развивать отношения с Беларусью в сфере транспорта и логистики. Об этом в интервью программе "Крупным планом" на телеканале "Беларусь 1" заявил Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, сообщает БЕЛТА.



Было отмечено, что Беларусь и Грузия являются логистическими хабами между Западом и Востоком, поэтому совместная деятельность двух государств в этом направлении была бы выгодна и полезна им. "Я надеюсь, что в этом направлении мы будем думать и развивать возможности", - сказал Георгий Маргвелашвили.















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