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Бюро парламента не стало переносить обсуждение законопроекта о прослушке по просьбе оппозиции


24.02.2017   12:22
Инициатива члена «Европейской Грузии» Серги Капанадзе о переносе обсуждения законодательного пакета, связанного со скрытыми следственными действиями, на следующую сессию, не удовлетворена. Соответствующее предложение Серги Капанадзе озвучил на заседании бюро.

«Предлагаю отложить обсуждение этой темы до следующей сессии по нескольким причинам. Во-первых, вы знаете, в каком режиме это обсуждается. Во-вторых, вчера заседание комитета завершилось поздней ночью. Также у меня складывается впечатление, что предпринимаются попытки ускорения процесса, в то время как многие организации, президент, операторы не согласны с целым рядом изменений. Я думаю, что если вопрос будет отложен и продолжатся консультации, то будет больше шансов успеть принять это в конституционный срок, чем это будет сделано в нынешнем режиме. Но, разумеется, решать это вам. Мы и сегодня готовы работать над этим, но более конструктивным мне кажется предложенный мною вариант, и это будет меньше похоже на саботаж», - заявил Серги Капанадзе.

В свою очередь, председатель парламента Ираклий Кобахидзе отметил, что вчера он проконсультировался с руководством юридического комитета.

«Они считают, что лучше продолжить обсуждение этого пакета во втором чтении, в первую очередь, из-за тех сроков, которые упомянули и вы. Мы ограничены сроками, до конца марта мы должны принять пакет в трех чтениях, а также нужно учесть процедуры, которые следуют за принятием закона. Следовательно, сегодня было признано целесообразным продолжить обсуждение пакета во втором чтении», - заявил Ираклий Кобахидзе.






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