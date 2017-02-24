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Мэр Тбилиси отказался идти в муниципальное собрание по делу о возможном подкупе судьи


24.02.2017   12:29
Мэр Тбилиси Давид Нармания не собирается идти в муниципальное собрание на заседание по вопросу выделения денег для семьи судьи Наты Назгаидзе. Как заявил Нармания журналистам, комментируя требование оппозиционных депутатов, он не отправит в муниципальное собрание и других представителей мэрии.

«Это будет политическое шоу, которое не имеет ничего общего с реальностью, тем более что мы передали территории в полном соответствии с законодательством и при полном соблюдении процедур. Я не собираюсь идти в муниципальное собрание, на заседании не будет и других представителей мэрии Тбилиси», - заявил Давид Нармания.

По его словам, это политический процесс и большинство в муниципальном собрании даст оппозиции достойный ответ.

«Обществу хорошо известно, что у меня, как мэра столицы, никогда не было проблем с отчетом перед муниципальным собранием, в прошлом году я дважды ходил туда вне очереди, но исходя из того, что сегодня там планируется политическое шоу, я не хочу в нем участвовать. Этот вопрос высосан из пальца, его специально педалируют наши политические оппоненты», - отметил столичный мэр.

Оппозиционные депутаты муниципального собрания призывают Давида Нармания прийти сегодня в 16:00 на заседание, которое будет посвящено передаче имущества стоимостью в миллион семье судьи Наты Назгаидзе, и дать объяснения.






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