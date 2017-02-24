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Задержанного грузинского священника допросят сегодня


24.02.2017   13:51
Протоиерей Георгий Мамаладзе, обвиняемый в подготовке убийства человека из окружения предстоятеля Грузинской православной церкви, будет допрошен сегодня, в 15:00 представителями главпрокуратуры.

Как отметил адвокат Михаил Рамишвили, следователи намерены провести детальную экспертизу голоса задержанного священника.

Ранее сообщалось, что руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны отец Георгий Мамаладзе 10 февраля был задержан в международном аэропорту Тбилиси по обвинению в подготовке убийства. Он собирался вылететь в Берлин, где на лечении находится патриарх Грузии Илия II. При обыске багажа священнослужителя было обнаружено отравляющее вещество - цианид.

Первоначально пресса сообщила, что Мамаладзе якобы собирался убить 84-летнего предстоятеля ГПЦ Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II. Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе уточнил, что покушение готовилось на человека из окружения Илии II. Убийство патриарха или другого высокопоставленного духовного лица не планировалось, заявили в прокуратуре.






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