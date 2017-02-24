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Безвизовый режим между Грузией и ЕС будет подписан 1 марта 2017 года - Йозвяк
24.02.2017 14:25
Церемония подписания соглашения о безвизовом режиме между Грузией и странами Европейского союза пройдет в Брюсселе 1 марта 2017 года, отметил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Церемония подписания безвизового режима для Грузии и механизма временной приостановки безвизового режима состоится в Брюсселе 1 марта", – написал он.
9 марта 2016 года Еврокомиссия подала в Европарламент и Совет ЕС законодательное предложение по визовой либерализации для Грузии, 20 апреля – для Украины, 4 мая – для Турции и Косово. Сначала предполагалось, что безвиз для Украины и Грузии будет рассмотрен в одном пакете, однако евродепутаты предложили разделить страны.
8 декабря комитет постоянных представителей стран Евросоюза от имени Совета ЕС утвердил компромиссный текст о механизме приостановления безвизового режима, согласованный с Европейским парламентом. Согласно проекту, Еврокомиссия сможет в любой момент принять решение об остановке действия безвиза для граждан любой страны, которые имеют такое право.
20 декабря государства – члены ЕС поддержали безвизовый режим с Грузией. Комитет гражданских свобод Европейского парламента поддержал либерализацию визового режима для Грузии 12 января.
2 февраля Европарламент на пленарном заседании проголосовал за предоставление безвизового режима гражданам Грузии. Либерализацию визового режима с Грузией поддержали 553 из 647 присутствовавших депутатов.
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