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Депутаты от «Европейской Грузии» в знак протеста покинули пленарное заседание парламента


24.02.2017   14:46
Депутаты от "Европейской Грузии" в знак протеста покинули пленарное заседание парламента, где рассматривают законопроект о скрытом прослушивании.

"Несмотря на то, что на протяжении этих рассмотрений вы практически ограничили нас во всех средствах выражения мнения, не дали возможность выступить по времени фракций, прерывали нас и отключали нам микрофоны, в конечном итоге сегодня председатель парламента подписал превращение парламента Грузии в нотариуса СГБ. По той инициативе, которую поставила госпожа Беселия, весь законодательный процесс в парламенте мы практически превратили в фарс. Мы не собираемся участвовать в этом фарсе, поскольку это законопроект, подготовленный по заказу начальника охраны Бидзины Иванишвили, от которого парламент Грузии отказался рассмотреть вторым слушанием. Мы в знак протеста покидаем это заседание"- заявил Отар Кахидзе.

Тем временем председатель парламента заявил, что он соответственно регламенту пресек т.н. маленький саботаж, который осуществляли оппозиционные депутаты:

"Здесь дело было гораздо проще. Вы посредством регламента парламента осуществляли т.н. филибастеринг, я соответственно регламенту пресек филибастеринг, т.н. маленький парламентский саботаж. Такой была общая картина, все это было вашим выбором, мы, разумеется, уважаем ваш выбор. Большое спасибо"- отметил Ираклий Кобахидзе.






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