Карапетян: Армения и Грузия договорились по вопросу альтернативы Ларсу

24.02.2017 15:04 Премьер-министр Армении Карен Карапетян договорился с грузинским коллегой по вопросу альтернативы Верхнему Ларсу. Об этом он сказал в беседе с журналистами, передает "Sputnik-Армения".



"Если Вас интересует, будет ли альтернатива Ларсу, то могу Вас заверить, что да, будет! Об остальном потом, пока я не раскрываю скобки. Мы договорились как по Ларсу, так и по энергетическому коридору", — сказал Карапетян.



Премьер Армении назвал свой визит плодотворным, теплым и конструктивным, отметив, что полностью выполнил ту программу, с которой ехал в Грузию. Стороны пришли к соглашению, что армяно-грузинские отношения необходимо также рассматривать в региональном контексте, с использованием возможностей двух стран.



"То наследие, которое мы имеем, необходимо сохранить и передать последующим поколениям. Сегодня мы не уверены, что они (новое поколение — ред.) смогут сохранить те отношения, которые мы имеем. Поэтому мы должны всячески поспособствовать этому", — заявил Карапетян.



В рамках переговоров премьеры двух стран обсудили также положение армян, проживающих в Грузии. Что же касается Армении, то через 20-30 лет Карапетян видит Армению страной, которой будут гордиться все.

Как отмечается, с утра представители армянской делегации во главе с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном посетили армянские церкви "Сурб Геворг" и "Сурб Эчмиадзин". Армянскую делегацию встретил предводитель Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Вазген Мирзаханян. Гости из Армении зажгли свечу в "Сурб Геворге" и возложили цветы к могилам знатных армянских деятелей во дворе церкви.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

