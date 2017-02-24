В ООН временно лишили голоса шесть государств за долги

24.02.2017 15:07 Права голосования на Генеральной Ассамблее ООН временно лишили шесть государств из-за неуплаты членских взносов. Об этом сообщает российская редакция DW со ссылкой на сообщение ООН.



Главным должником является Венесуэла, которая сможет возобновить свое право голоса лишь после уплаты 24 млн долл. Другими пятью государствами, которых лишили права голоса до конца работы 71-й сессии Генассамблеи ООН, то есть до осени 2017 года, являются Кабо Верде, Ливия, Папуа-Новая Гвинея, Судан и Вануату.



Странам-должникам вновь позволят принимать участие в голосовании, если они заплатят долги не менее чем за два года, о чем заявил в конце января генсек ООН Антониу Гутерриш.



Суммы ежегодных взносов в ООН рассчитываются для каждого государства индивидуально.















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