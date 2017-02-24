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Президент Грузии принял народного защитника
24.02.2017 16:38
Народный защитник Грузии Уча Нануашвили готовится предстать перед парламентом с ежегодным отчетом о положении прав человека в стране.
Сегодня с основными аспектами документа омбудсмен ознакомил президента Грузии Георгия Маргвелашвили.
На встрече, которая прошла в президентом дворце, особое внимание было уделено реформам в сфере правосудия и законопроекту «о прослушках».
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