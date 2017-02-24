Грузию посетит делегация Конгресса США

24.02.2017 18:30 24-26 февраля в Грузию приедет делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки. 25 февраля делегация под руководством конгрессмена Питера Роскама побывает в парламенте.



Делегация встретится с председателем парламента Грузии, после чего Ираклий Кобахидзе и Питер Роскам сделают совместное заявление для прессы.



Запланированы встречи с парламентскими комитетами по интеграции с Европой, внешним отношениями, обороне и безопасности, финансово-бюджетным и процедурным вопросам и правилам.



Конгрессмены проведут встречи также с лидерами парламентского меньшинства.



Гости рассмотрят вместе с грузинскими депутатами законодательную деятельность, текущие вопросы, и вызовы.



Конгрессмены вместе с супругами осмотрят тбилисский дом парламента, и ознакомятся с историей здания.



В состав делегации входят конгрессмены Питер Роскам (Иллинойс), Дэвид Прайс (Северная Каролина), Джерри Конол (Вирджиния), и Адриан Смит (Небраска).

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

