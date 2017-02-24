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Грузию посетит делегация Конгресса США
24.02.2017 18:30
24-26 февраля в Грузию приедет делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки. 25 февраля делегация под руководством конгрессмена Питера Роскама побывает в парламенте.
Делегация встретится с председателем парламента Грузии, после чего Ираклий Кобахидзе и Питер Роскам сделают совместное заявление для прессы.
Запланированы встречи с парламентскими комитетами по интеграции с Европой, внешним отношениями, обороне и безопасности, финансово-бюджетным и процедурным вопросам и правилам.
Конгрессмены проведут встречи также с лидерами парламентского меньшинства.
Гости рассмотрят вместе с грузинскими депутатами законодательную деятельность, текущие вопросы, и вызовы.
Конгрессмены вместе с супругами осмотрят тбилисский дом парламента, и ознакомятся с историей здания.
В состав делегации входят конгрессмены Питер Роскам (Иллинойс), Дэвид Прайс (Северная Каролина), Джерри Конол (Вирджиния), и Адриан Смит (Небраска).
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