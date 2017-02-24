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Маргвелашвили: активная интеграция Грузии в ЕС не противоречит хорошим отношениям с Беларусью


24.02.2017   18:33
Стремление Грузии по активной интеграции с Евросоюзом не противоречит выстраиванию хороших дружественных отношений с Беларусью. Об этом Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в интервью программе "Крупным планом" на телеканале "Беларусь 1", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"То, что Грузия активно интегрируется в Евросоюз никак не противоречит тому, чтобы иметь хорошие добрососедские отношения с Беларусью, основываясь на многих предпосылках, - сказал Президент. - И Грузия, и Беларусь уважают территориальную целостность, независимость и суверенитет друг друга и исходя из этого думают о том, как построить двусторонние отношения".

Георгий Маргвелашвили привел в качестве примера сферы экономики и бизнеса, где, по его мнению, стороны могут быть полезны друг другу, в том числе в части содействия продвижения продукции на рынки третьих стран. "Мы смотрим на различия как на возможности, которые мы должны и открывать друг другу, и давать возможности этим приумножать благосостояние наших народов. В этом аспекте мы синергично работаем по всем направлениям. Как в политическом, так и по направлениям экономики, культуры, сближения народов", - заявил он.

Как сообщалось, в ближайшее время должен состояться визит Президента Грузии в Беларусь







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