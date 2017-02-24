Депутат Сакребуло бросил бутылку в оппонента

24.02.2017 18:59 На заседании Сакребуло обсуждение вопроса передачи мэрией Тбилиси имущества брату судьи Наты Назгаидзе закончилось инцидентом.



Представители большинства порекомендовали оппозиции обратиться в суд и там выразить свои претензии в связи с этим вопросом. Член меньшинства Ираклий Надирадзе заявил о том, что в последнее время он уже не доверяет судебной власти. Это высказывание вызвало раздражение представителя партии власти Илии Джишкариани, который бросил пластиковую бутылку с водой в оппонента.



Оппозиционные депутаты Сакребуло Тбилиси требуют аннулирования «сделки» мэрии с братом судьи Наты Назгаидзе, согласно которой тот должен получить в общей сложности порядка 1 миллиона лари за земельный участок. Депутаты Сакребуло заинтересовались судьей Назгаидзе после того, как оппозиционная телекомпания Rustavi 2 обвинила ее в получении взятки от мэрии. Речь идет о компенсации за поврежденный во время разрушительного наводнения 13 июня 2015 года земельный участок в ущелье Вере в центре Тбилиси, который принадлежал брату судьи — Звиаду Назгаидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

