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Депутат Сакребуло бросил бутылку в оппонента


24.02.2017   18:59
На заседании Сакребуло обсуждение вопроса передачи мэрией Тбилиси имущества брату судьи Наты Назгаидзе закончилось инцидентом.

Представители большинства порекомендовали оппозиции обратиться в суд и там выразить свои претензии в связи с этим вопросом. Член меньшинства Ираклий Надирадзе заявил о том, что в последнее время он уже не доверяет судебной власти. Это высказывание вызвало раздражение представителя партии власти Илии Джишкариани, который бросил пластиковую бутылку с водой в оппонента.

Оппозиционные депутаты Сакребуло Тбилиси требуют аннулирования «сделки» мэрии с братом судьи Наты Назгаидзе, согласно которой тот должен получить в общей сложности порядка 1 миллиона лари за земельный участок. Депутаты Сакребуло заинтересовались судьей Назгаидзе после того, как оппозиционная телекомпания Rustavi 2 обвинила ее в получении взятки от мэрии. Речь идет о компенсации за поврежденный во время разрушительного наводнения 13 июня 2015 года земельный участок в ущелье Вере в центре Тбилиси, который принадлежал брату судьи — Звиаду Назгаидзе.






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