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Критерии отбора судей в ЕСПЧ не будут меняться - министр юстиции


24.02.2017   19:04
Критерии отбора судей в ЕСПЧ не будут меняться, так как они разработаны в соответствии с европейской конвенцией, утверждает министр юстиции Тея Цулукиани.

Глава Минюста прокомментировала открытое письмо члена Высшего совета юстиции Евы Гоциридзе, потребовавшей внести определенные изменения в порядок проведения конкурса отбора судей в ЕСПЧ.

«Ева Гоциридзе предлагает включить во внутренние процедуры в стране представителя Совета Европы. Хочу ее успокоить и сказать, что мы уже предложили Совету Европы подобную инициативу, на что получили отказ. Они не намерены вмешиваться во внутренние процессы. Некоторые представители Совета Европы даже сделали мне замечание в связи с излишне открытым конкурсом», -сказала Цулукиани.

По ее словам, грузинская сторона предлагает определенные новшества. Министр сообщила, что в специальной правительственной комиссии, которая занимается отбором кандидатов в судьи Страсбургского суда от Грузии, будет больше адвокатов и членов судов.

Правительство Грузии объявило повторный конкурс для желающих стать судьей Европейского суда по правам человека. Список из трех кандидатов, куда входили заместитель министра юстиции Александр Барамидзе, сотрудник ЕСПЧ Георгий Бадашвили и член Высшего совета юстиции Грузии Ева Гоциридзе, был отклонен комитетом Совета Европы.

Недавно в интервью «Рустави 2» Гоциридзе высказала недовольство в связи в связи процедурами выдвижения кандидатов в судьи Европейского суда.

По ее словам, кандидаты в судьи Страсбургского суда от Грузии должны оцениваться правительственной комиссией не только по высоким профессиональным, но и моральным критериям.






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