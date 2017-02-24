Парламентская делегация Грузии встретилась с Майклом Георгом Линком

24.02.2017 19:44 На встрече парламентской делегации ОБСЕ Грузии с директором офиса демократических институтов и прав человека ОБСЕ Майклом Георгом Линком обсуждались роль и значение международных наблюдательских миссий в избирательных процессах. По заявлению руководителя грузинской делегации Софьи Кацарава, для Грузии важно сотрудничество с институтами ODIHR, и она всегда внимательно знакомится с их рекомендациями.



"Мы сотрудничаем в нескольких направлениях, в том числе следует отметить мониторинг избирательных процессов, и ценим подготовленный ими отчет на парламентских выборах 2016 года"- отметила Кацарава.



По заявлению Майкла Георга Линка, организация дает высокую оценку сотрудничеству с грузинской властью и рада, что демократические процессы в стране имеют необратимый характер. По его же словам:



"Положительное завершение процесса либерализации виз является результатом успешной и целенаправленной политики страны, с чем я поздравляю вашу страну, и ее граждан".



Софья Кацарава отметила, что успешное завершение процесса либерализации виз является результатом старания, как власти страны, так и международного сообщества, и Грузия и в будущем ждет международной поддержки на пути европейской и евроатлантической интеграции.



На встрече, на которой присутствовали члены парламентской делегации Арчил Талаквадзе и Георгий Церетели, обсудили также возможность включения Грузии в международные миссии мониторинга избирательных процессов.

















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