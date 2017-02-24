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Оппозиция городского собрания дает мэру срок до среды для явки на внеочередное заседание


24.02.2017   19:46
У мэра города Давида Нармания есть срок прийти в городской совет до среды, в противном случае он должен быть привлечен к уголовной ответственности - заявил журналистам депутат фракции городского совета "Движение за свободу-Тбилиси" Мамука Ахвледиани.

По словам Мамуки Ахвледиани, столичный мэр Давид Нармания делает бессовестные, наглые, и оскорбительные заявления в адрес городского собрания Тбилиси, и избранных депутатов.

В то же время, по словам Мамуки Ахвледиани, оппозиционные депутаты городского собрания поставили в повестку дня вопрос назначения внеочередного заседания, и Давиду Нармания непременно придется прийти на это заседание.

"Нармания делает бессовестные и наглые заявления, когда наносит оскорбление избранным депутатам городского собрания Тбилиси, и тбилисцам. То, что Давид Нармания не пришел на сегодняшнее заседание означает, что он ни во что не ставит городское собрание Тбилиси, думает, что ему все дозволено, но так продолжаться не будет, и он ответит за это. Мы пригласили Нармания на внеочередное заседание городского собрания Тбилиси, и ему обязательно придется прийти, и дать ответы на вопросы. Это определено действующим законодательством, и если Нармания нарушит закон, это будет превышением служебного полномочия, что по уголовному кодексу предусматривает заключение от 1 до 3 лет. У него есть время до среды, чтобы прийти в городской совет"- заявил Мамука Ахвледиани.

Оппозиция городского совета требовала, чтобы Давид Нармания пришел на сегодняшнее заседание, но мэр Тбилиси сегодня еще раз заявил, что не примет участия в политическом шоу меньшинства и, следовательно, не собирается идти на заседание городского собрания. Несмотря на это в городском собрании Тбилиси мобилизованы сотрудники службы безопасности.

Оппозиция требует рассмотреть на заседании вопрос отмены распоряжения о передаче земельного участка семье судьи Наты Назгаидзе.







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