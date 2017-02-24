В мэрии Тбилиси считают законной «миллионную сделку» с братом судьи

24.02.2017 19:52 Мэрия Тбилиси сегодня распространила заявление по поводу обвинений оппозиции в политической коррупции и выплате миллиона лари брату судьи Наты Назгаидзе, которая рассматривала дело телекомпании «Рустави-2».



Мэрия руководствовалась принципом справедливости при компенсации ущерба брату судьи Наты Назгаидзе, говорится в заявление столичного правительства.



Скандал вокруг «сделки» мэрии Тбилиси с братом судьи Наты Назгаидзе, по которой Звиад Назгаидзе получил в общей сложности порядка 1 миллиона лари (около 383 тысяч долларов) за земельный участок, начался после того, как об этом сообщила телекомпания «Рустави-2».



Оппозиционная телекомпания обвинила Назгаидзе в получении взятки от мэрии. Оппозиция в сакребуло (горсовете) перепроверила данные, согласилась с обвинениями и потребовала аннулировать соответствующее распоряжение. Кроме того, оппозиция вызвала на внеочередное заседание мэра Давида Нармания. Однако мэр отказывается отвечать на вопросы оппозиции и указывает на законность сделки.



Оппозиция, в свою очередь, утверждает, что реальная стоимость участка в ущелье Вере была намного меньше, чем получил Звиад Назгаидзе. Согласно документам, с 2013 по 2016 год владельцем участка в ущелье Вере был «Банк Грузии», то есть реальный владельц не был частным лицом и не мог претендовать на компенсацию.



До наводнения, согласно оценке Национального бюро судебной экспертизы, участок стоил 971 тысячу лари (более 372 тысяч долларов), а после наводнения — 23 тысячи лари (более 8,8 тысячи долларов).



«Что касается оценки стоимости изъятого у владельца имущества, закон, которым руководствовался муниципалитет, предусматривает, что во время изъятия имущества должны быть защищены два принципа – сумма должна быть справедливой и полной», — говорится в заявлении мэрии.



Исходя из того, что территория была в зоне стихийного бедствия и имущество оказалось непригодным для дальнейшего строительства, то во время его изъятия, как и в любом другом случае, во время определения справедливой компенсации муниципалитет руководствовался стоимостью недвижимого имущества, которая была до стихийного бедствия, — говорится в заявлении мэрии.



«С учетом указанного не предложить пострадавшему сумму, в которую имущество оценивалось до стихийного бедствия, было бы нарушением вышеуказанных главных принципов… При этом хотим отметить, что решения муниципалитета города Тбилиси, которые связаны с ликвидацией результатов стихии 13-14 июня 2015 года, были приняты с соблюдением законодательства, на основании принципа прозрачности, равнозначности, равноправия перед законом», — отмечается в заявлении.



В декабре 2016 года сакребуло Тбилиси приняло распоряжение, согласно которому, мэрия Тбилиси в качестве компенсации переоформила на Звиада Назгаидзе земельный участок площадью в 5 тысяч квадратных метров стоимостью в 515 тысяч 460 лари (более 176 тысяч долларов). Участок расположен на улице Сандро Эули в районе Сабуртало.



Кроме того, мэрия Тбилиси перечислила на банковский счет Звиада Назгаидзе 129 тысяч 308 лари (порядка 49,5 тысяч долларов) и 42 тысячи 823 долларов. Также городские власти готовы перечислить дополнительно 220 тысяч лари (более 84,3 тысяч долларов).



Судья Тбилисского апелляционного суда Ната Назгаидзе в свое время рассматривала дело о передаче телекомпании «Рустави-2» одному из ее бывших владельцев, бизнесмену Кибару Халваши. В июне 2016 года судебная коллегия под председательством Назгаидзе вынесла решение в пользу Халваши. Это решение оппозиция и нынешнее руководство телекомпании оценило как выполнение заказа властей. В настоящее время дело оппозиционной телекомпании должно слушаться в Большой палате Верховного суда Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

