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Непарламентская оппозиция подаст иск в суд в связи избирательной системой
24.02.2017 20:26
Интерпартийная группа закончила работу над конституционным иском. Квалифицированные политические субъекты заявляют, что под упразднение мажоритарной избирательной системы подписались 200 000 граждан, и парламент до настоящего времени не ставит на голосование конституционную инициативу, что, по их словам, является нарушением закона.
Председатель партии "Свободная Грузия" Каха Кукава напомнил председателю парламента свои обязанности, и призвал вынести на голосование вопрос упразднения мажоритарной избирательной системы.
Председатель "Новых правых" Мамука Кацитадзе говорит о пренебрежении парламентом требования 200 000 граждан страны, и обосновывает законность иска.
"Парламент Грузии упразднил 200 000 гражданам Грузии конституционное право, поставить эту инициативу на голосование в парламенте, поэтому мы подготовили иск"- заявил Мамука Кацитадзе.
По словам члена главного совета "Демократического движения - Единой Грузии" Георгия Ахвледиани, конституционный суд обяжет власть к исполнению закона.
"Я надеюсь, что все три института смогут осуществить совместную инициативу, и мы считаем, что Конституционный суд должен обязать власть не нарушать закон"- заявил Георгий Ахвледиани.
Координационный совет на будущей неделе внесет в суд иск, подготовленный об избирательной системе.
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