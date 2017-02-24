«Нас опять будут прослушивать в Службе госбезопасности…» - Абесадзе

24.02.2017 20:42 Парламент Грузии принял во втором чтении пакет законопроектов о внедрении в Грузии новой системы тайной слежки и прослушивания разговоров по телефону.



Ко второму чтению законопроекты были существенно изменены, но оппозиция вновь недовольна. Представители партии "Движение за свободу – Европейская Грузия" в знак протеста покинули зал заседаний еще в ходе рассмотрения поправок.



Один из лидеров оппозиционной партии Ираклий Абесадзе считает, что разработанные властями поправки противоречат нормам демократии и Конституции Грузии, и являются попыткой Службы государственной безопасности полностью контролировать коммуникационные компании.



"… спикер парламента заявил, что они не готовы и не считают необходимым проводить постатейное обсуждение законопроектов. Как видно, задание Службы госбезопасности подразумевало оперативную работу над законом. Для утверждения законопроектов почти все основные этапы пройдены. К сожалению, нас опять будут прослушивать в Службе госбезопасности….Они будут нас слушать, нарушая конституционные принципы", -заявил политик журналистам.



Следует отметить, что поправки вносятся в 17 законов, среди которых "О Службе государственной безопасности", "Об оперативно-розыскной деятельности", "Об электронных коммуникациях", Уголовно-процессуальный кодекс и другие. Кроме того, парламент планирует принять один новый закон "Об Оперативно-техническом агентстве".



Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" решила изменить первоначальный вариант поправок, учитывая таким образом решение Конституционного суда запретить СГБ следить за жителями страны и их коммуникацией. Законопроекты предполагают создание новой структуры – Оперативно-технического агентства при СГБ Грузии с гарантиями независимости.



СГБ никак не будет иметь права вмешиваться в работу агентства.



Сотрудники агентства не должны будут работать на СГБ и МВД, они будут не только прослушивать телефонные разговоры, но и следить за интернет-коммуникацией, связью через почту и телеграф, устанавливать местоположение лиц, осуществляющих связь.



Тайная слежка будет осуществляться только с разрешения суда по требованию прокурора или по приказу судьи Верховного суда.



В соответствии с последним вариантом пакета законопроектов, новое агентство будет подотчетно не только правительству, но и парламенту Грузии. Руководство агентства будет назначать специальная комиссия, а утверждать премьер-министр.















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