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В Тбилиси открыт мемориал воинам, павшим в боях с Красной армией
24.02.2017 22:24
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во дворе Академии национальной обороны имени Давида Агмашенебели сегодня, 24 февраля, открыл мемориал воинам, погибшим в боях с Красной армией в 1919-1921 годах.
На мемориале высечены слова, принадлежащие главнокомандующему армией Грузинской Демократической Республики генералу Георгию Квинитадзе: «Хвала и слава вам, герои! Пусть всегда победа будет с вами!».
Дата 25 февраля как День советской оккупации была официально учреждена постановлением грузинского парламента от 21 июля 2010 года. С тех пор в Грузии ежегодно проходит неделя мероприятий, посвященных советской оккупации страны.
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