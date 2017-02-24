В Тбилиси открыт мемориал воинам, павшим в боях с Красной армией

24.02.2017 22:24 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во дворе Академии национальной обороны имени Давида Агмашенебели сегодня, 24 февраля, открыл мемориал воинам, погибшим в боях с Красной армией в 1919-1921 годах.



На мемориале высечены слова, принадлежащие главнокомандующему армией Грузинской Демократической Республики генералу Георгию Квинитадзе: «Хвала и слава вам, герои! Пусть всегда победа будет с вами!».



Дата 25 февраля как День советской оккупации была официально учреждена постановлением грузинского парламента от 21 июля 2010 года. С тех пор в Грузии ежегодно проходит неделя мероприятий, посвященных советской оккупации страны.















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