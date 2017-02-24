Законодательный пакет в связи со скрытыми прослушиваниями принят во втором чтении

24.02.2017 23:15 Парламент Грузии принял во втором чтении законодательный пакет, связанный со скрытыми следственными действиями. Основной законопроект – «Об Оперативно-техническом агентстве» был поддержан 84-мя депутатами, «против» - 5 голосов.



До этого прошло голосование по альтернативному законодательному предложению оппозиции, которое было отклонено большинством голосов.



Парламент начал обсуждать законодательный пакет, связанный со скрытыми следственными действиями во втором чтении в формате пленарного заседания сегодня, сегодня же обсуждение завершилось.

Из-за процедуры обсуждения меньшинство не приняло участие в заседании. Дело в том, что рассмотрение во втором чтение прошло не по статьям, а по главам, что вызвало протест меньшинства.















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