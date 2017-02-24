Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Законодательный пакет в связи со скрытыми прослушиваниями принят во втором чтении


24.02.2017   23:15
Парламент Грузии принял во втором чтении законодательный пакет, связанный со скрытыми следственными действиями. Основной законопроект – «Об Оперативно-техническом агентстве» был поддержан 84-мя депутатами, «против» - 5 голосов.

До этого прошло голосование по альтернативному законодательному предложению оппозиции, которое было отклонено большинством голосов.

Парламент начал обсуждать законодательный пакет, связанный со скрытыми следственными действиями во втором чтении в формате пленарного заседания сегодня, сегодня же обсуждение завершилось.
Из-за процедуры обсуждения меньшинство не приняло участие в заседании. Дело в том, что рассмотрение во втором чтение прошло не по статьям, а по главам, что вызвало протест меньшинства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
GIG вместе с польскими партнерами планирует построить в Грузии полукоксовый завод
Вокруг курорта Годердзи планируется создание единого туристического комплекса
Грузия и Катар планируют внедрить новые почтовые продукты
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гальские грузины провели очередную акцию протеста
Ремонт деривационного тоннеля ИнгуриГЭС начнется через год
Спецотчет Омбудсмена - Права женщин и детей в регионах, пострадавших от конфликтов
Статистика пресечения правоохранителями Грузии транзита радиоактивных материалов
Абхазская сторона подтвердила намерение закрыть пункты пропуска 4 марта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Минэкономразвития Дагестана рапортует о низкой безработице в республике
Интеграция Грузии в ЕС не мешает хорошим отношениям с Белоруссией - Маргвелашвили
Европейский инвестиционный банк профинансирует TAP и TANAP
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна