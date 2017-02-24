Шабтай Цур: Вопрос о приостановлении безвизового сообщения между Израилем и Грузией в повестке дня не стоит и не встанет

24.02.2017 23:28 По информации посла Израиля в Грузии Шабтая Цура, вопрос о приостановлении безвизового сообщения между Израилем и Грузией в повестке дня не стоит и не встанет. Об этом заявил Шабтай Цур, комментируя инициативу «Израильского дома», которая предусматривает прекращение безвизового сообщения между двумя странами в течение 100 дней и создание для урегулирования существующих проблем специальной комиссии. По заявлению посла, у всех есть право частной инициативы, однако отношения между двумя странами продолжаются в обычном режиме.



«Между Государством Израиль и Грузией существуют замечательные отношения, которые ежедневно углубляются и еще более углубятся в будущем. Эту инициативу мы слышим впервые и ни в коем случае не стоит и не будет в повестке дня. Как мы подписали в 2014 году аннулирование виз, так все и продолжается, и так и будет на высоком уровне», - заявил Шабтай Цур.



Посол считает, что проблемы при пересечении израильской границы создались у граждан Грузии, в основном, из-за неупорядоченности документов и заявляет, что министерства иностранных дел двух стран работают над повышением информированности граждан.



«Между министерствами иностранных дел Грузии и Израиля существует диалог на государственном уровне, чтобы мы смогли объяснить всем гражданам, каковы критерии для пересечения границы. Сегодня состоялась встреча с представителями около 60 туристических компаний, и даны все пояснения. Я приветствую тот факт, что в 2015 году в Грузию из Израиля прибыло 70 000 туристов, в 2016 же – 100 000, кроме того, с апреля интенсивность рейсов между Грузией и Израилем увеличится до 18 полетов», - сообщил посол Израиля.



Напомним, основатель «Израильского дома» Ицик Моше откликнулся на участившиеся случаи возвращения грузинских туристов с границы Израиля. Он отметил, что туристические компании должны работать только на туризм, а что касается рабочих виз, необходимо, чтобы Израиль определил рабочую квоту для граждан Грузии. По словам Ицика Моше, во избежание недоразумений в последующем, «Израильский дом» собирается на будущей неделе обратиться к правительствам Грузии и Израиля с инициативой, согласно которой, в течение 100 дней будет прекращено безвизовое сообщение между двумя странами и над урегулированием проблем будет работать специальная комиссия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

