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Глава МИД Грузии принял посла Украины


24.02.2017   23:31
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе принял новоназначенного посла Украины Игоря Долгова.

По информации внешнеполитического ведомства, встреча носила ознакомительный характер.

Как сообщают в пресс-службе МИД Грузии, на встрече стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

«В ходе встречи собеседники отметили важное значение обмена визитами на высшем уровне. С этой точки зрения было отмечено значение предстоящего визита в Грузию министра иностранных дел Украины Павла Климкина, а также возможность визита в нашу страну президента Украины Петра Порошенко.

Кроме этого, на встрече дипломаты подчеркнули необходимость обмена опытом на пути европейской интеграции и поддержки позиций на международной арене по важным для двух стран вопросам.

Как заявил Игорь Долгов в завершение встречи, в период своей работы дипломатом он не пожалеет усилий для еще большего укрепления отношений между двумя странами», -говорится в сообщении МИД

Напомним, что украинский дипломат вручил копии верительных грамот президенту Грузии Георгию Маргвелашвили накануне, 23 февраля.






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