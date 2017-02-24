Глава МИД Грузии принял посла Украины

24.02.2017 23:31 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе принял новоназначенного посла Украины Игоря Долгова.



По информации внешнеполитического ведомства, встреча носила ознакомительный характер.



Как сообщают в пресс-службе МИД Грузии, на встрече стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.



«В ходе встречи собеседники отметили важное значение обмена визитами на высшем уровне. С этой точки зрения было отмечено значение предстоящего визита в Грузию министра иностранных дел Украины Павла Климкина, а также возможность визита в нашу страну президента Украины Петра Порошенко.



Кроме этого, на встрече дипломаты подчеркнули необходимость обмена опытом на пути европейской интеграции и поддержки позиций на международной арене по важным для двух стран вопросам.



Как заявил Игорь Долгов в завершение встречи, в период своей работы дипломатом он не пожалеет усилий для еще большего укрепления отношений между двумя странами», -говорится в сообщении МИД



Напомним, что украинский дипломат вручил копии верительных грамот президенту Грузии Георгию Маргвелашвили накануне, 23 февраля.















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