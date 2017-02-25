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Над резиденцией президента Грузии приспущен государственный флаг


25.02.2017   12:20
В связи с Днем советской оккупации на дворце президента Грузии сегодня приспущен государственный флаг.

По информации администрации главы государства, президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня возложит венок к Мемориалу юнкеров, героически погибших за независимость Грузии 25 февраля 1921 года.

«Согласно постановлению парламента Грузии от 21 марта 2010 года, 25 февраля объявлен Днем советской оккупации и на всей территории Грузии на зданиях государственных ведомств приспускаются государственные флаги

Сегодня же верховный главнокомандующий страны в Табахмеле возложит венок к Мемориалу юнкеров, героически павших за независимость Грузии 25 февраля 1921 года», - отмечается в информации администрации президента.






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