Над резиденцией президента Грузии приспущен государственный флаг

25.02.2017 12:20 В связи с Днем советской оккупации на дворце президента Грузии сегодня приспущен государственный флаг.



По информации администрации главы государства, президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня возложит венок к Мемориалу юнкеров, героически погибших за независимость Грузии 25 февраля 1921 года.



«Согласно постановлению парламента Грузии от 21 марта 2010 года, 25 февраля объявлен Днем советской оккупации и на всей территории Грузии на зданиях государственных ведомств приспускаются государственные флаги



Сегодня же верховный главнокомандующий страны в Табахмеле возложит венок к Мемориалу юнкеров, героически павших за независимость Грузии 25 февраля 1921 года», - отмечается в информации администрации президента.















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