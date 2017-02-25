Очень важно, что Грузия строится как демократия западного типа - конгрессмен Роскам

25.02.2017 15:57 Невиданно большую оценку мы даем исполнению Грузией тех обязанностей, которые были взяты вашей страной в миротворческих миссиях», - заявил американский конгрессмен Питер Роскам, после встречи с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе в Тбилиси.



«Мы здесь, чтобы передать очень четкий посыл конгресса США и этот посыл – поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы положительно оцениваем те решения, которые Грузия принимает на пути развития демократии. Мы признаем, что есть давление со стороны авторитарных режимов вблизи вашей границы. Шаги, которые предпринимает Грузия для развития, сохранения демократических принципов и интеграции в западную демократию, весьма значительны.



Грузия строится как демократия западного типа и это очень значительный факт. Невиданно большую оценку мы даем исполнению Грузией тех обязанностей, которые были взяты вашей страной в миротворческих миссиях. В Афганистане или в другом уголке мира Грузия исполняет свою важную роль в международных миссиях и в борьбе с терроризмом и другими реакционными силами», - заявил конгрессмен Питер Роскам.



Парламент Грузии посетила делегации конгресса США. В составе делегации – конгрессмены Питер Роскам (Иллинойс), конгрессмен Дэвид Прайс (Северная Каролина), Джерри Конол (Вирджиния), и Адриан Смит (Небраска).



Члены делегации сегодня встретились с председателем грузинского парламента Ираклием Кобахидзе. Конгрессмены также встретятся с представителями парламентского большинства.















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